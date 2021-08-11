Барнаул, 11 августа, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 11 августа 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 4209 человек, причём 24 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Тяжелобольных насчитывается 735 (-11 за минувшие сутки), из них 227 подключены к аппаратам ИВЛ (-8 за минувшие сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (15 605 человек, +28 за минувшие сутки) и ОРВИ (41 079 человек, + 239 за минувшие сутки).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 3486 детей (+15 за минувшие сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (65 121 человек, +272 за минувшие сутки) новый вирус победили 50 387 человек (всего + 152 за минувшие сутки).

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