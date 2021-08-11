Москва, 11 августа, 2021, 08:49 — ИА Регнум. В Москве можно пожениться вечером и ночью. Заключить брак ночью можно во Дворце бракосочетания № 1 и на станции метро «Маяковская», сообщается на портале мэра столицы.

Takmeomeo Свадьба

Церемонии бракосочетания ночью ничем не отличаются от дневных церемоний. С начала 2021 года вечером с 18:00 до 21:00 и ночью в Москве поженились 145 пар.

Заключить брак ночью можно на станции метро «Маяковская». Бракосочетания состоятся 22 августа, 12 сентября и 21 ноября. Некоторым молодоженам удобнее заключать брак именно ночью, чтобы потом сразу отправиться в свадебное путешествие.

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