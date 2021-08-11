Тбилиси, 11 августа, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Сообщения о намерении патриарха Грузинской православной церкви (ГПЦ) Илии Второго привиться от COVID-19 не соответствуют действительности. Об этом написал глава отдела по связям с общественностью патриархии ГПЦ отец Андрий (Джагмаидзе) 10 августа в соцсети Facebook.

Patriarchate.ge Католикос-патриарх Всея Грузии Илия Второй

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Он опроверг сообщения, которые стали распространять в соцсетях, что Илия Второй уже якобы записался на прививку.

«Информация о решении патриарха вакцинироваться 13 августа не соответствует действительности», — сообщил представитель церкви.

Стоит отметить, что весной представители руководства Грузии публично обратились к Илие Второму с просьбой призвать паству пройти вакцинацию от COVID-19. В ГПЦ отметили, что служители церкви не будут пропагандировать прививки, так как этим должны заниматься медики. Также в ГПЦ заявили, что вакцинация должна проходить добровольно.