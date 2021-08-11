Ульяновск, 11 августа, 2021, 08:48 — ИА Регнум. В Ульяновской области на модернизацию общественного транспорта требуется 5,5 млрд рублей, обновление парка планируется завершить за три года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на своей первой «прямой линии» временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских.

Ulgov.ru Первая «прямая линия» с врио губернатора Ульяновской области Алексея Русских

В ходе сбора вопросов и обращений большой массив жалоб касался транспортного обеспечения, начиная от графика движения транспорта и заканчивая состоянием автопарка.

Руководитель региона напомнил, что «и дороги, и транспорт — это позиции дорогостоящие». Данные вопросы стоят в повестке работы правительства и обсуждаются на заседаниях. В Ульяновске для разгрузки потока 30 августа на Президентском мосту открывается новая развязка и запустят «новые маршруты, которые будут связывать два берега».

Что касается состояния транспорта, то ранее из регионального бюджета были выделены средства на приобретение 105 автобусов СИМАЗ, за счёт федеральных средств закуплено 29 трамваев. Ульяновская область также заявилась для участия в федеральной программе модернизации пассажирского транспорта, которая заработает в 2022 году.

«Свои заявки мы туда подали. Хотим приобрести 100 автобусов большого и среднего класса непосредственно для города Ульяновска и 140 автобусов среднего и малого класса непосредственно для районов. Я уверен, что за три года мы такую модернизацию должны будем провести», — сказал Алексей Русских.

По его словам, в заявке речь идёт о сумме в 5,5 рублей.

Врио губернатора также отметил, что автотранспортные предприятия «Электротранс» и ПАТП-1 не могут работать «без внешних вливаний», на что в общей сложности выделяется из региональной казны 300 млн рублей.

Также поступили жалобы на работу рейсового автобуса, следующего из Базарного Сызгана в Ульяновск через Карсун. Глава региона отметил, что «рейс восстановлен», а в 2022 году планируется запуск маршрута Инза — Ульяновск — Димитровград, что позволит разгрузить поток.

Отметим, что за время проведения «прямой линии» поступило порядка 2,5 тыс. вопросов. По телефону «горячей линии» 122 зафиксировано более 1,5 тыс. звонков. Всего специалисты ЦУР обработали свыше 5 тыс. обращений. Алексей Русских подчеркнул, что ни одно обращение не останется без оперативного и качественного ответа.