Курган, 11 августа, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В Кургане осуждены десять фигурантов громкого дела о незаконной деятельности «реабилитационного центра» в Юргамышском районе. Расследование было завершено в конце 2018 года, сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Пресс-служба СУ СКР по Курганской области Злополучный реабилитационный центр

Следствием и судом установлено, что в декабре 2015 года на территории Юргамышского района обвиняемые создали центр по социальной адаптации людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостями.

Родственники зависимых привозили в центр клиентов, оплачивая за услуги от 5 до 20 тыс. рублей в месяц. В случае нежелания добровольно проходить курс «реабилитации» доставление граждан в центр осуществлялось против их воли, принудительно с применением физического насилия или обманным путём.

Кроме того, обвиняемые не имели медицинского образования и соответствующей лицензии на медицинскую деятельность. Псевдо реабилитационная работа осуществлялась ими без применения каких-либо научно-апробированных и официально проверенных методик лечения от алкоголизма или наркомании.

Десять фигурантов дела, среди которых организаторы и сотрудники центра, были осуждены по п.п. «а»,"з» ч.2 ст.126 УК РФ («Похищение человека») и по ст.127 УК РФ («Незаконное лишение человека свободы»),

Приговором Курганского городского суда осуждённым в зависимости от роли каждого назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 5 до 11 лет.