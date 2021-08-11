Саратов, 11 августа, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В отношении 32-летнего и 38-летнего жителей города Саратова возбуждено уголовное дело по п. «а, в, д, ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение двух лиц, заведомо несовершеннолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья»), сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Похищение ребенка

Ночью 9 августа подозреваемые приехали к 45-летнему мужчине с целью забрать его малолетних детей. Подъехав к дому, злоумышленники перелезли через забор и направились к входной двери. На шум вышел хозяин дома и поинтересовался целью визита мужчин. В ответ на это они стали наносить множественные удары ногами и руками по голове и телу хозяину дома. Затем мужчины зашли в жилище, в котором находились девочки 7 и 12 лет и похитили их. Детей отвезли в квартиру, где незаконно удерживали.

Сотрудники правоохранительных органов смогли оперативно установить место нахождения несовершеннолетних и освободили их.

Злоумышленников задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Устанавливаются сообщники подозреваемых. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, переписка вологодской школьницы в соцсетях с незнакомым человеком обернулась ее похищением.

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