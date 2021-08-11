Варшава, 11 августа, 2021, 08:42 — ИА Регнум. 10 августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президенту республики Анджею Дуде с просьбой об отставке вице-премьер-министра и по совместительству министра развития, труда и технологий Ярослава Говина. Об этом передает пресс-служба польского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

«Из-за несогласия Ярослава Говина в отношении важных и ключевых законов о снижении налогов премьер-министр Матеуш Моравецкий обратился сегодня к президенту с просьбой об отставке вице-премьер-министра», — говорится в сообщении.

Ранее Ярослав Говин заявил, что «представленная премьер-министром Моравецким налоговая реформа означает радикальное повышение налогов не только для предпринимателей, но и для всех людей, связанных с предпринимательством, для среднего класса, инженеров, руководителей промышленных предприятий, представителей свободных профессий, врачей, медсестер». «Столь резкое повышение налогов должно привести к росту цен, то есть к дороговизне, и высокому уровню инфляции», — указывал политик.

Моравецкий считает, что такая позиция означает фактический отказ чиновника признавать и реализовывать принятые в текущем году нормы о налогообложении.

«Новые правила налогообложения крайне важны для выхода из кризиса, вызванного пандемией, и для введения справедливой социальной, экономической и налоговой политики. Критика со стороны Говина выглядит однобокой и может вводить население в заблуждение», — заявил Моравецкий в обращении к президенту.