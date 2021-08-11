Красноярск, 11 августа, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Приезд известного фигуриста Алексея Ягудина в Красноярск, окутанный дымом от природных пожаров, не остался незамеченным для местных жителей.

Скриншот с instagram.com Скриншот со страницы фигуриста Алексея Ягудина в Instagram

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Ягудин побывал в Красноярске 9 августа. Его визит был приурочен к Всероссийскому Дню физкультурника. «Всероссийский День физкультурника. Отметили/поздравили/наградили вместе с министром спорта Красноярского края Ростовцевым Павлом Александровичем», — подчеркнул фигурист на своей странице в Instagram.

Затем именитый спортсмен выложил в соцсеть фотографию с подписью «Обожаю Красноярск». На фото он стоит на фоне задымлённой набережной.

«В комментариях красноярцы начали жаловаться на дым от лесных пожаров и спрашивать об этом Ягудина. Тот ответил, что «все было нормально», «никакого смога». Спор продолжился, и красноярцы начали оставлять негативные комментарии», — передаёт издание «Проспект Мира».

В итоге фигурист закрыл комментарии под постом, а затем выложил третий пост на эту тему, который начал со слов: «Уважаемые жители Красноярска! Минуточку внимания».

Он объяснил, что его многое связывает с Красноярском. Например, в 2016 году он женился именно в Красноярске, а в 2019 году представлял зимнюю Универсиаду в качестве посла.

«Наше мероприятие прошло в центре города, где мне показалось, что смог был небольшой, и запах я не ощущал. На тот момент я не почувствовал никакой катастрофы», — пишет фигурист. Он добавил: «Когда я писал, что не ощутил смога, я был искренен. И вообще не ожидал такой реакции. Я не был на окраине города, не гулял везде, не был на севере, на востоке, я действительно мог не увидеть и не прочувствовать всю ситуацию, так как провёл в городе всего несколько часов».

Спортсмен признал, что «совершил глупость, не проанализировав масштаб беды для горожан, написав в комментариях, что не видел смог». Также он заверил, что никто ничего ему не платил за этот комментарий.

«В чём вы не правы? Травля в 21-м веке стала самой ужасной штукой современности», — заявил фигурист. Он попросил комментирующих «в следующий раз» задуматься, «а так ли плох Ягудин, чтобы ему писать гадость, когда в мире столько подонков».

"Желаю Красноярску и горожанам голубого мирного неба. Люблю ваш город. Ваш Лёша Ягудин», — подытожил фигурист.

Стоит отметить, что критические замечания от некоторых подписчиков в адрес спортсмена стали появляться и под новым постом. Однако и слов поддержки в адрес фигуриста в комментариях тоже много.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярск в августе пришёл дым от природных пожаров, действующих в Якутии. В столице края объявлен режим «чёрного неба», горожане жалуются на смог и едкий запах. По данным краевого главка МЧС, по состоянию на вечер 10 августа в регионе было задымлено 944 населённых пункта в 35 муниципальных образованиях.

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