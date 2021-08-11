Симферополь, , 08:42 — REGNUM Власти Украины в настоящее время готовят ряд антироссийских и антикрымских провокаций, целью которых является нагнетание напряженности в Черноморском регионе. Об этом 11 августа рассказал вице-премьер правительства региона, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

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«К сожалению, провокации против России являются обязательной составной частью этого антироссийского проекта. В ходе международного саммита так называемой «платформы по деоккупации Крыма» будет разработан целый комплекс антироссийских и антикрымских провокаций, нацеленных на нагнетание напряженности в Черноморском регионе», — приводит его слова РИА Новости.

Также постпред Крыма при президенте РФ добавил, что эти провокации необходимы для расшатывания по заданию США и НАТО обстановки вокруг полуострова.

«Эта платформа создается, чтобы действовать, а не обсуждать теоретические вопросы, и мы должны быть к этому готовы», — заключил Мурадов.

Отметим, 9 августа в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что считают возвращение Крыма под контроль Киева и «защиту коренных народов от преследований» своими главными задачами.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.