Лондон, 11 августа, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Достичь коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции в условиях циркулирования штамма «Дельта» невозможно. Такое мнение в ходе выступления перед депутатами британской межпартийной парламентской группы по коронавирусу высказал руководитель группы разработчиков оксфордской вакцины от коронавируса профессор Эндрю Поллард. Об этом сообщает The Guardian.

Perepis2020.ru Коллективный иммунитет

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По его словам, тот факт, что вакцины не остановили распространение COVID-19, означает, что достижение порога коллективного иммунитета у населения является «мифическим».

«Вариант «Дельта» по-прежнему будет заражать тех, кто привился. Это означает, что любой, кто не вакцинирован, в какой-то момент встретит вирус… и у нас нет ничего, что [полностью] остановило бы эту передачу», — подчеркнул Поллард.

Эндрю Поллард отметил, что в случае с корью вакцинация 95% населения может остановить болезнь. «Дельта"-вариант при этом способен заражать привитых. По его словам, препараты способны предотвратить тяжелые случаи заболевания коронавирусной инфекцией и летальные исходы, но не могут гарантировать защиту от заражения.

Инфекционист призвал не создавать программу вакцинации вокруг коллективного иммунитета. Также он считает, что необходимости в дополнительных инъекциях для усиления защитного эффекта (бустерные дозы) на данный момент нет. Учёный полагает, что даже если со временем уровень антител снизится, иммунная система «запомнит» инструменты, которые использовались, чтобы защитить организм в случае воздействия вируса.

В возможности достижения коллективного иммунитета также сомневается профессор в Нориджской медицинской школе Пол Хантер. По его словам, вакцины приостановят распространение вируса, но вскоре их эффективность в целом снизится. Однако в то же время прививки будут предотвращать тяжелое течение болезни и смерть.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России коллективного иммунитеа к коронавирусной инфекции надо бы достичь к 1 сентября. По её словам, на текущий момент он является низким, а это значит, что коронавирус продолжает циркулировать.

Отметим, что под коллективным иммунитетом имеется в виду достижение доли вакцинированных от COVID-19 (и официально переболевших) на уровне 60%.