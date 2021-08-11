Красноярск, 11 августа, 2021, 08:36 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 457 случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 96 128. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Из 457 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 97 (темп прироста 0,3%), в Норильске — 53 (1,2%), в Минусинске — 26 (0,8%), в Канске — 23 (0,8%), в Лесосибирске — 21 (1,1%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Енисейском — 18 (1,7%), Богучанском — 17 (1,0%) и ТДНМР (г. Дудинка) — 17 (2,0%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взяты 3244 (-49) человека, сняты с наблюдения — 3509 (+22). Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдаются 40 667 (-265) человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки жертвами COVID-19 в Красноярском крае стали 27 человек.