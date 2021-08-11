Уфа, 11 августа, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил спасателей и волонтеров за борьбу с лесными пожарами в республике. Об этом он сообщил на выездном оперативном совещании в Хайбуллинском районе, который наиболее сильно пострадал от огненной стихии.

40.mchs.gov.ru Лесной пожар

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Глава республики облетел территорию и осмотрел мобильный узел связи.

«Мы готовы оказать любую помощь, которая потребуется нашим лесопожарным службам. Огромное спасибо за вашу работу! Общими усилиями с пожарами мы справимся. Самое главное, что вы не допустили пламя к населённым пунктам», — приводит пресс-служба слова главы Башкирии Радия Хабирова.

Сотрудники спасательных ведомства сообщили, что для борьбы с огнем, особенно в горах, необходима спецтехника, установленная на автомобилях повышенной проходимости. Помимо этого, нужны автобусы для оперативной переброски мобильных противопожарных групп.

Хабиров сообщил, что по итогам рабочей поездки даст необходимые поручения.

«В декабре 2021 года у республики будет модернизированный вертолёт Ка-32А11М и система пожаротушения с водяной пушкой. Это разработка нашего Кумертауского авиационного производственного предприятия. Система позволяет в автоматическом режиме набрать 4 тонны воды за 60 секунд, а также добавить в неё до 400 л пеноагента. Вертолёт будет эффективен в ликвидации лесных пожаров, от которых мы, к сожалению, не застрахованы, как показало это лето», — заявил он, отметив, что в пострадавшие от лесных пожаров районы Башкирии прибыло много волонтёров.

«Спасибо этим мужественным людям, которые уже вторую неделю борются со стихией, слова моего глубокого уважения им», — сообщил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии сотрудники крупных предприятий приступят к тушению лесных пожаров.