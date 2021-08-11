Кызыл, 11 августа, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Туве остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 11 августа 2021 года, за последние сутки методом лабораторного тестирования выявлено 122 новых случая SARS-CoV-2.

Mos.ru Коронавирус

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Всего с 1 января зарегистрировано 8257 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования. В стационарных госпиталях в Кызыле лечится 1124 больных, в тяжелом состоянии находятся 226 человек, в средней степени тяжести — 905. Госпитализировано за сутки — 83, в том числе с положительным результатом анализа ПЦР — 77.

К аппарату ИВЛ подключеныо 32 больных, в том числе к инвазивному — 6, к неинвазивному — 28. С пневмониями амбулаторное лечение проходят 64, стационарное — 841 человек, в том числе 12 детей, от 65 и старше — 181. Вакцинировано первым компонентом 92 708 человек, полный курс вакцинации прошли 71 162 человека. Свободный коечный фонд составляет 38,1% из 1815 инфекционных коек.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам последнего заседания комиссии по установлению причин смертности с 1 января от COVID-19 скончались 96 человек.

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