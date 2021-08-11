Лондон, 11 августа, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Штамм коронавируса «Дельта» делает невозможным формирование коллективного иммунитета от COVID-19, считает руководитель оксфордской группы по созданию вакцины профессор Эндрю Поллард.

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По его словам, даже если привить всех детей, это не остановит передачу вируса. Вместо этого профессор предложил сосредоточиться на оптимизации лечения тех, кто уже болеет COVID-19 в тяжелой форме.

«Проблема в том, что этот вирус — не вирус кори. Если привить от кори 95% населения, вирус кори больше не может передаваться. Вариант «Дельта» будет заражать тех, кто привился», — цитирует его The Guardian.

Это означает, добавил он, что любой, кто до сих пор не вакцинировался, «рано или поздно этот вирус встретит». «И у нас нет ничего, что может полностью остановить его передачу», отметил Поллард.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские учёные изучили новый штамм коронавируса «Йота» (B.1.526), летальность которого может превышать 80%.

Специалисты проанализировали эпидемиологические данные в медучреждениях Нью-Йорка, полученные в период с ноября 2020 по апрель 2021 года. Выяснилось, что коронавирус с новым штаммом B.1.526 передаётся на 15−25% быстрее, чем другие известные мутации.

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