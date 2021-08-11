Качканар, Свердловская область, 11 августа, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Качканарский городской суд (Свердловская область) дал девять лет колонии строгого режима водителю, устроившему смертельное ДТП и скрывшемуся с места преступления.

Autostrada.md Пешеходный переход

Авария произошла в марте 2021 года. Мужчина сбил за рулём иномарки Honda двух пенсионерок (79 и 83 лет) на нерегулируемом пешеходном переходе. Нарушитель скрылся с места происшествия. Пострадавших отвезли в больницу, но врачам не удалось их спасти.

Было выявлено, что гражданин не снизил скорость перед переходом до 20 км/ч. До этого мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Также водителя лишили прав на два года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аварии на Екатеринбургской кольцевой автодороге пострадал четырёхлетний ребёнок.