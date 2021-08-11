Кишинёв, 11 августа, 2021, 08:35 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 10 августа выявили 193 случая заражения коронавирусом в ходе 6482 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 261 000 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 253 143 человека, в том числе 138 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 382 пациента с COVID-19, из которых 34 в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6291 случае пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали пять таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 177 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 4400 тестов. Выздоровевшими врачи признали 97 человек.

Стоит отметить, что в Молдавии, согласно последним данным, полный курс вакцинации от COVID-19 прошло 15% населения. В минздраве республики ранее отметили, что темпы прививочной кампании в стране низкие.