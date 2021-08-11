Берлин, 11 августа, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Компания Audi представила электрифицированный концепт Skysphere в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Audi-mediacenter.com Концепт Audi Skysphere

Skysphere, по сообщению пресс-службы, дает представление о том, как будут выглядеть будущие электрокары Audi. Электрокар оснащен автопилотом и может менять колесную базу в диапазоне 250 мм.

Новинка по своему дизайну очень сильно отличается от серийных моделей немецкой марки. Модель лишена радиаторной решетки, поскольку концепт оснащен электромотором. Спереди у машины установлена световая панель.

Ниже световой панеля идёт спойлер, а сверху установлены зауженные фары. Корма почти не отличается от передней части модели. Там также присутствует световая панель и и светящийся логотип марки.

Электродвигатель новинки обладает мощностью 623 л. с. и 750 Нм крутящего момента, что позволяет модели разгоняться до «сотни» за четыре секунды. Вес модели равен 1,8 тонны. На одном заряде аккумуляторной батареи ёмкостью 80 кВт·ч Audi Skysphere может проехать до 500 км.

Напомним, публичный дебют Audi Skysphere пройдет в сентябре текущего года в Мюнхене.

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