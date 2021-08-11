Москва, 11 августа, 2021, 08:30 — ИА Регнум. В Москве к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) подключены почти все родильные дома и перинатальные центры, сообщается на портале мэра столицы.

Kremlin.ru В роддоме

Благодаря подключению к ЕМИАС врачи роддомов получили доступ к электронным картам пациенток. Это повысит качество оказания медицинской помощи пациенткам во время беременности, родов и в послеродовый период

Врачей подключение роддомов к ЕМИАС избавляет от бумажной работы. В ближайшее время планируется полностью завершиьб процесс подключения род домов и перинатальных центров к системе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) подключили 65% медицинских учреждений.

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