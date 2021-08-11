Москва, 11 августа, 2021, 08:29 — ИА Регнум. По итогам первого полугодия 2021 года экспорт легковых машин из России составил 44,1 тыс. единиц — на 43,8% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщается в отчёте Федеральной таможенной службы (ФТС).

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За полгода из страны было вывезено легковых машин на общую сумму 712,5 млн долларов (52,718 млрд рублей). При этом в июне из России вывезли 8,3 тыс. машин (+11,3% к маю) на сумму 137,4 млн долларов (10,166 млрд рублей).

Что же касается экспорта грузовых машин, то в первом полугодии 2021 году он вырос на 7,2%, до 6,1 тыс. единиц на общую сумму 160,8 млн долларов (11,89 млрд рублей). Из них 1,3 тыс. грузовых автомобилей на сумму 33,4 млн долларов (2,47 млрд рублей) были вывезены из РФ в июне 2021 года (+12,1% к маю).

Напомним, импорт автомобилей в Россию с начала 2021 года по июнь включительно вырос на 86%, 175,7 тыс. экземпляров.

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