Иркутск, 11 августа, 2021, 08:28 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 11 августа, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4125 человек, причём 27 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Вирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет уже 90 205 человек (+399 за минувшие сутки).

Госпитализированы 3863 (-176 за минувшие сутки). Выздоровели 76 624 пациента (+251 за минувшие сутки).

Ещё 399 пациентов (+3 за минувшие сутки) погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

Читайте также: В Приангарье за сутки скончались сразу 32 пациента с COVID-19