Казань, 11 августа, 2021, 09:16 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрировали еще три случая смерти от коронавирусной инфекции. Таким образом, с начала наблюдения в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 11 августа 640 человек, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

Жертвами заболевания стали две женщины и один мужчина в возрасте от 44 до 78 лет. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии вторую дозу антиковидной вакцины получили по состоянию на 10 августа 688 962 жителя.

Читайте также: В Татарии вакцинировали от коронавируса более 855 тыс. человек

Читайте также: В Роспотребнадзоре сообщили о стабилизации ситуации с COVID-19 в России