Париж, 11 августа, 2021, 08:27 — ИА Регнум. В монастырском средневековом комплексе Гелати, расположенном в Грузии, недалеко от Кутаиси, протекает кровля и разрушаются от воды стены и фрески из-за того, что были с ошибками проведены реставрационные работы. Об этом говорится в резолюции 44-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, обнародованной 10 августа.

Средневековая фреска грузинского царя Давида IV из монастыря Гелати (фрагмент)

В документе говорится, что повреждены росписи в храмах Пресвятой Богородицы и Святого Георгия. Авторы резолюции приветствуют то, что грузинские власти провели часть работ по ремонту крволи и призывают их довести до конца.

В ЮНЕСКО рекомендовали расширить мониториг за состоянием комплекса, сообщать Комитету о действиях Совета всемирного наследия в Грузии, а также создать комиссию о которая будет следить за памятником архитектуры и участвовать в планировании реставрационных работ.

Стоит отметить, что Гелатский монастырь был построен, предположительно в 12 веке. В 1994 году ЮНЕСКО признала его памятником Всемирного наследия. Реставрация кровли продолжалась несколько лет, но после завершения работ, она стала пропускать воду. Влага повредила фрески, созданные в период с XII по XVIII век.