Петропавловск-Камчатский, 11 августа, 2021, 08:21 — ИА Регнум. На Камчатке за весь период пандемии выявили уже 17 330 случаев заражения коронавирусом. Только за последние сутки в крае инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 54 человек (днём ранее — у 55), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Ещё 16 человек были выписаны в связи с полным выздоровлением. За всё время на Камчатке успешно справились с болезнью 14 656 жителей. Жертвами COVID-19 в крае, по данным портала стопкоронавирус. рф, стали 242 человека.

В ковидные стационары для лечения были направлены ещё 34 носителя коронавируса. Всего в инфекционных госпиталях лечатся 459 пациентов. У 399 человек врачи на фоне COVID-19 диагностировали пневмонию. В стационарах свободной остаётся ещё 251 койка.

За весь период пандемии на Камчатке провели уже более 421 тыс. тестов на новую коронавирусную инфекцию, в том числе за последние сутки — 845.

Как сообщало ИА REGNUM, достижение коллективного иммунитета к коронавирусу является невозможным из-за распространения дельта-штамма, заявил глава научной группы по исследованиям вакцин Оксфордского университета профессор Эндрю Поллард. Об этом 10 августа пишет газета The Guardian.