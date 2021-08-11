Ульяновск, 11 августа, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Ульяновская область получила дополнительно 700 млн рублей из федерального бюджета на ремонт дорог. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

На дополнительные федеральные средства в области приведут в порядок более 47 км дорог. В частности, 200 млн рублей потратят на ремонт дорог регионального значения, по 250 млн рублей получат Ульяновск и Димитровград: в региональной столице обновят 24 объекта, а в городе атомщиков — 16 участков.

В настоящее время министерство транспорта Ульяновской области проводит торги. Работы планируется выполнить до конца года.

Напомним, в 2021 года на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Ульяновской области предусмотрено почти 4 млрд рублей. На эти средства будет отремонтировано и приведено в нормативное состояние 158,5 км трасс.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году на федеральной трассе в двух районах Ульяновской области обновили более 20 км подъездной дороги к Самаре. В 2020 году здесь было восстановлено более 61 км из 118 км.