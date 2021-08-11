Сеул, 11 августа, 2021, 08:19 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 2223 случая заражения коронавирусом. Об этом 11 августа сообщает YTN со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно опубликованным данным, 2145 случаев заражения локальные, ещё 78 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 216 206.

Известно, что показатель более 2200 случаев заражения в сутки фиксируется в стране впервые с 10 января 2020 года, когда в Южной Корее был выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Предыдущий максимальный показатель был зарегистрирован 28 июля (1895 человек).

Число жертв пандемии в стране увеличилось на одного человека — до 2135 человек.

10 августа в Южной Корее были выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 1983 человека. Число выздоровевших в стране увеличилось до 189 506.