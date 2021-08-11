Улан-Удэ, 11 августа, 2021, 08:17 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 133 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 54 302. Об этом утром 11 августа сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 26 579 случаев заражения (49% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии умерли три пациента с COVID-19 (всего умерли 1732 человека с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 616 (-51) больных. На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 2209 (-213) человека. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 48 215 (+104) человек.

В реанимации остаются 95 пациентов в тяжёлом состоянии (46 — старше 65 лет). В том числе 50 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (26 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 69% — из 892 перепрофилированных коек заняты 616.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии первым компонентом вакцины от коронавируса привились 2008 (99,1%) работников учреждений социального обслуживания. Вторым компонентом — 1923 человек (94,9%).