Токио, 11 августа, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Toyota опубликовал официальный тизер модернизированного пикапа Tundra. Тизерное изображение и видео распространила пресс-служба компании.

Toyota Тизер Toyota Tundra

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В новом тизере у модели демонстрируется безрессорная задняя подвеска Toyota Tundra TRD Pro. При этом нынешняя версия пикапа использует традиционный ведущий задний мост с многолистовыми рессорами.

Автопроизводитель пока не сообщает, будут ли новой подвеской оснащаться базовые комплектации автомобиля или это будет прерогативой топовых версий TRD Off-Road и Pro. При этом в компании обещают, что подвеска установит «новую планку характеристик на дороге и бездорожье».

Под капотом Tundra установлен двигатель рабочим объёмом 3,5 литра. Его производительность составляет 415 л. с. (650 Нм). Крутящий момент от силового агрегата передаётся на колёса через десятискоростную коробку передач с гидротрансформатором.

Официальный дебют Toyota Tundra нового поколения состоится осенью нынешнего года.

Ранее компания Toyota вывела на российский рынок внедорожник Land Cruiser 300 с новым дизельным V-образным мотором. Его рабочий объём составляет 3346 куб. см., а производительность — 299 л. с. (700 Нм).

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