Москва, 11 августа, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Торги по нефти 10 августа завершились ростом. Нефть марки Brent подорожала на 2,23%, до $70,70 за баррель. Никаких новостей за ростом нефтяных котировок не стояло, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Vladtime.ru Нефть

Стоимость корректировалась по техническим факторам (отскок от ключевой поддержки $67,50). Цена повышалась в течение дня на всех трёх сессиях, игнорируя укрепление доллара на Форекс. Продавцы стали фиксировать прибыль по коротким позициям.

Согласно последним представленным данным Американским институтом нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 816 тыс. баррелей (ожидалось — 600 тыс.), запасы бензина — на 1,114 млн баррелей (ожидалось — 2,4 млн).

Запасы дистиллятов увеличились на 673 тыс. баррелей (ожидалось — 600 тыс.). 11 августа выйдет официальный отчёт от минэнерго США. Эксперты прогнозируют, что запасы нефти уменьшатся на 1,271 млн баррелей.

Сегодня, 11 августа, на торгах в Азии нефть стоит $70,50 за баррель. Покупатели перекрыли падение за 9 августа.

Теперь они могут поднимать цену до $72,30. При закрытии дня выше $72,40 сформируется сигнал к покупкам фьючерсов на нефть.

В этом случае покупатели начнут использовать снижение котировок для открытия новых длинных позиций. Ключевым событием сегодняшнего дня выступает июльский инфляционный отчёт в США.

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