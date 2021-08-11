Уфа, 11 августа, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Ведущие промышленные предприятия Башкирии приступят к ликвидации лесных пожаров в республике. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства региона.

Pixabay.com Пожар

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Сообщается, что в текущем году в республике зарегистрировали 310 лесных пожаров общей площадью 6 840 га. С огнем ведут борьбу 1101 человек на 271 единице техники.

В 2021 году по сравнению с прошлым годом количество лесных пожаров увеличилось на 184, а общая площадь пострадавших лесных угодий увеличилась на 1 840 га. В настоящее время основные очаги находятся в Зилаирском, Зианчуринском, Хайбуллинском, Бурзянском, Абзелиловском районах. Для их локализации были привлечены силы и средства крупных горнорудных предприятий.

Отмечается, что ликвидировать пожары в Зауралье начнут ведущие промышленные предприятия республики. На их базе будут сформированы механизированные бригады тяжёлой гусеничной техники. Утром 11 августа они планируют начать опашку лесов и создавать минерализованные полосы.

«Необходимо создать единый республиканский волонтёрский центр с филиалами на местах. Провести обучение силами учебно-методического центра МЧС. Обеспечить добровольцев спецодеждой, противопожарным инвентарем, медицинским сопровождением. Это должны быть подготовленные люди, готовые в считанные часы мобилизоваться и выступить на борьбу с огненной стихией, помогая силам МЧС и лесопожарным службам», — приводит пресс-служба слова главы республики Радия Хабирова.

Глава республики также поручил разработать законодательные инициативы, которые направлены на защиту лесов от умышленных поджогов, а также усилить наказание за подобные деструктивные действия.

«Уверен, что правоохранительные органы выявят и примут меры в отношении тех, кто распространяет в социальных сетях непроверенную информацию и сеет откровенную панику», — заявил Хабиров.