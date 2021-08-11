Москва, 11 августа, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Московский «Спартак» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов проиграл португальской «Бенфике» со счётом 0:2 и продлил серию без побед в турнире до семи матчей.

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В первой игре «Спартак» уступил «Бенфике» со счётом 0:2.

В сезоне 2018/19 «Спартак» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов не сумел пройти ПАОК (0:0, 2:3), в сезоне-2017/18 в группе красно-белые не одержали ни одной победы за три последние игры — с «Севильей» (1:2), «Марибором» (1:1) и «Ливерпулем (0:7).

В сезоне 2021/22 в групповой стадии Лиги чемпионов из российских команд остался только петербургский «Зенит». «Спартак» выступит на групповом этапе Лиги Европы.

Как передавало ИА REGNUM, 7 августа футболисты московского «Спартака» уступили «Нижнему Новгороду» в домашнем матче третьего тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:2.

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