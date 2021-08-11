Чебоксары, 11 августа, 2021, 08:10 — ИА Регнум. В Чувашии в первом полугодии рождаемость снизилась на 2,1%, смертность выросла на 11%. Такие предварительные данные приводит Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Антон Привальский ИА Красная Весна Ребёнок

В январе — июне 2021 года в республике родились 5334 ребёнка, что на 114 меньше, чем было за аналогичный прошлогодний период. Рождаемость сократилась на 2,1%. Из них 1707 младенцев были первенцами в семьях (32% от общего числа родившихся), 1944 ребёнка (36,4%) появились вторыми в семьях, 1251 ребёнок (23,5%) — третьими по очерёдности рождения, остальные 423 ребёнка (7,9%) — четвертыми и более.

Умерли в первом полугодии 9368 жителей Чувашии. Смертность выросла на 11%, прирост составил 929 человек.

В первом полугодии 2021 года по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом число умерших превысило число родившихся в 1,8 раза (для сравнения: в первом полугодии 2020 года к аналогичному показателю 2019 года — в 1,5 раза).