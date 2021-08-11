Нью-Йорк, США, 11 августа, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Новый штамм коронавируса «Йота», летальность которого может составлять до 82%, выявила в Нью-Йорке группа ученых Департамента здравоохранения города Нью-Йорк и Школы общественного здравоохранения имени Мэйлмана Колумбийского университета. Результат их исследования 11 августа приводится на портале medrxiv.org.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что во время исследования специалисты провели анализ собранных в Нью-Йорке с ноября 2020 по апрель 2021 года данных и провели математическое моделирование для того, чтобы определить скорость передачи, способности к уклонению от иммунитета и летальности штамма «Йота».

В результате было установлено, что указанная разновидность в сравнении с другими штаммами способствовал росту коэффициента летальности при заражении им на 46% у людей в возрасте 45−64 лет, на 82% в диапазоне 65−74 лет, и на 62% для лиц старше 75 лет.

В то же время ученые выяснили, что скорость передачи B. 1.526 оказалась на 15−25% больше, чем у ранее выявленных штаммов, и он мог преодолевать иммунитет у 0−10% ранее перенесших новое заболевание.

При этом штамм «Йота» впервые выявили в Нью-Йорке в ноябре 2020 года, и позднее он распространился по всей территории Соединенных Штатов, а также был обнаружен в 27 странах мира. При этом с появлением более заразного варианта B. 1.1.7 («Альфа») его распространенность уменьшалась.

Отметим, на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусом на планете Земля, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, составляет 203 980 078.