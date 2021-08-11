Салехард, 11 августа, 2021, 08:09 — ИА Регнум. В Салехарде благоустройство экологического «Тундра-парка» начнётся в 2022 году. Об этом сообщил глава столицы Ямала Алексей Титовский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Пресс-служба горадминистрации Салехарда Проект «Тундра-парка» в Салехарде

За идею организации большого паркового пространства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» проголосовали жители Салехарда.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда Проект «Тундра-парка» в Салехарде

Пресс-служба горадминистрации Салехарда Проект «Тундра-парка» в Салехарде

Как отмечает Алексей Титовский, дизайнеры предложили входные группы экопарка стилизовать под переливы северного сияния и установить конструкцию, которая будет передавать звуки Севера. В «Тундра-парке» будет обустроена экотропа, детская и спортивная площадки, зона для экстремальных видов спорта, беседки, качели, площадки для мангалов, холмы-лабиринты и территория для прогулок и дрессировки животных.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда Проект «Тундра-парка» в Салехарде

«Отмечу, что ландшафт парка уже создала сама природа, мы лишь ее облагородим. Благоустройство будет проходить в несколько этапов. В следующем году обустроим освещение, велодорожки и экотропы», — сообщил Алексей Титовский.