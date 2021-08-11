Мехико, , 08:05 — REGNUM Правительство Мексики призвало страны G20 признать все вакцины от COVID-19, одобренные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). С призывом отказаться от политизации вопросов, связанных с вакцинами, министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард 10 августа выступил на пресс-конференции.

Вакцинация Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Режб Леонид Гайдай. 1966. СССР

министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард «По указанию президента страны мы призвали государства — члены G20 признать все вакцины, одобренные ВОЗ, то есть не заниматься геополитикой в вопросах вакцин. Если ВОЗ признаёт и одобряет вакцину, все страны должны сделать то же самое».

Глава мексиканского МИД подчеркнул, что США, Евросоюз, а также другие государства должны признавать и вакцины против коронавируса, которые «производятся в развивающихся странах», при условии получения этими препаратами одобрения ВОЗ.

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В настоящее время в список рекомендованных ВОЗ для экстренного применения вакцин от COVID-19 входят семь препаратов: американо-германский Pfizer/BioNTech, два варианта британско-шведского AstraZeneca, американский Moderna, китайские Sinopharm и Sinovac, а также индийский Covishield.

Напомним, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что у Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) нет достаточного количества убедительных данных для одобрения российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, в Германии продолжают рассматривать инициативу России о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19.

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