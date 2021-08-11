Самара, 11 августа, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Подготовка к новому отопительному сезону в Самарской области идет полным ходом. Об этом 10 августа сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Александр Мордвинов на совещании в правительстве региона.

Отопление

Сообщается, что глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил в текущем году обеспечить готовность к осенне-зимнему периоду до 10 сентября. Сейчас в области идет опрессовка сетей, реконструкция котельных, проверяется техническая готовность объектов теплоснабжения.

«Общая готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к наступлению холодов составляет 76%. Готовность жилищного фонда составляет 73%, котельных — 83%, тепловых сетей — 74%», — приводит пресс-служба слова министра энергетики и ЖКХ региона.

Отмечается, что муниципальные образования области с учетом инвестиционных программ обязались переложить 70,3 км тепловых сетей и 72,9 км сетей водоснабжения и в этом направлении тоже активно идет работа.