Ульяновск, 11 августа, 2021, 07:59 — ИА Регнум. В Ульяновской области чуть подросло суточное количество выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По оперативным сведениям ведомства, за последние сутки, 10 августа, в регионе официально выявлено 275 носителей коронавируса. Напомним, что двумя сутками ранее было подтверждено по 272 случая заражения SARSC-CoV-2.

Всего в Ульяновской области проведено 1 078 038 лабораторных тестов на наличие коронавируса в отношении 1 033 854 человек. Под медицинским наблюдением остаются 15 026 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в 2021 году планируется обновить 15 ФАПов. Кроме стационарных медицинских пунктов, в 2020 году были приобретён 31 передвижной медицинский комплекс разной комплектации для осмотра больных.