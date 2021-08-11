Уфа, 11 августа, 2021, 07:50 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате наезда автомобиля на жилой дом с последующим возгоранием в Башкирии. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Pravovoyicentr.ru ДТП

Сообщается, что днем 10 августа в Стерлитамаке автомобиль «Лада Приора», за рулем которого находился 64-летний мужчина, наехал на жилой дом по улице Свердлова, 222. После этого, автомобиль загорелся.

Отмечается, что в результате этого ДТП водитель получил не совместимые с жизнью травмы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате ДТП на трассе погиб один человек.