Горно-Алтайск, 11 августа, 2021, 07:43 — ИА Регнум. Ещё два случая смерти пациентов с коронавирусом зарегистрировано в Республике Алтай. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 августа в республиканском оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

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В июле скончались 72-летняя жительница Усть-Коксинского района и 69-летний житель Майминского района. Как уточнили в оперштабе, оба пациента умерли от коронавирусной инфекции и тяжёлой двухсторонней пневмонии.

За весь период пандемии в Горном Алтае скончались 320 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция»: 275 — от COVID-19, 45 — от иных причин.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 августа в регионе выявлено 19 978 носителей коронавируса, выздоровели 18 464 человека.

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