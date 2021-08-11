Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 11 августа, 2021, 07:36 — ИА Регнум. Причиной пожара в Лабытнанги, в котором погибли пять человек, по предварительным данным, является беспечность одного из жильцов сгоревшего дома. Об этом сообщила глава города Марина Трескова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Пресс-служба горадминистрации Лабытнанги Ликвидация огня в доме 41 по ул. Гагарина в городе Лабытнанги

Напомним, СУ СК России по ЯНАО расследует уголовное дело, возбужденное по факту гибели пятерых человек при пожаре в жилом деревянном двухэтажном доме 41 по ул. Гагарина в городе Лабытнанги 9 августа 2021 года. В результате пожара произошло обрушение кровли здания и межэтажного перекрытия, дом восстановлению не подлежит. Жильцы дома, оставшиеся без крова, частично заселены в гостиницу, остальные изъявили желание разместиться у родственников и знакомых.

«В беде никого не оставим! Поможем в кратчайшие сроки восстановить документы. Приняла решение о выплате материальной помощи из резервного фонда администрации города для приобретения самого необходимого. Погорельцы остались не только без крова, но и имущества», — сообщила глава Лабытнанги.

Марина Трескова отметила, что по предварительным данным, «причина пожара — беспечность одного из жильцов, обернувшаяся трагедий».