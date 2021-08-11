Красноярск, 11 августа, 2021, 07:35 — ИА Регнум. Возгорание в здании телекомпании «Афонтово» произошло 11 августа в Красноярске.

Http://76.mchs.gov.ru/ Пожар

Как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС, пожар в здании «Афонтово» в Свердловском районе Красноярска начался в 09:08 по местному времени. В 10:30 возгорание было локализовано.

В тушении от МЧС принимали участие 34 человека, применялось 11 единиц техники.

По имеющейся информации, из здания эвакуировали 60 человек. Причиной стал загоревшийся в подвале мусор.

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