Чебоксары, 11 августа, 2021, 07:29 — ИА Регнум. В Батыревском районе в реке Була по итогам исследования выявлено превышение концентрации вредных веществ. Об этом сообщает республиканское министерство природных ресурсов и экологии.

Cap.ru Отбор проб воды в реке Була в селе Батырево в Чувашии

Пробы воды были взяты 30 июля в месте сброса неочищенных сточных вод, а также выше и ниже места слива.

«Результаты лабораторных исследований качества воды показали превышение концентрации вредных (загрязняющих) веществ в месте сброса сточных вод в реку Була по девяти показателям», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве отмечают, что в отношении ООО «Батыревское ЖКХ» возбуждено административное производство по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ («Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Центре управления регионом стали фиксировать обращения жителей Батыревского и Яльчикского районов, обеспокоенных состоянием реки Була. По словам местных жителей, она стала зловонной и в ней гибнет рыба. Местные чиновники ссылаются на ветхость очистных сооружений, что не позволяет очищать стоки до нормативного уровня.

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