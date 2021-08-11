Кемерово, 11 августа, 2021, 07:30 — ИА Регнум. В Кемеровской области продлили действующие ограничения, введённые ранее из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Сергей Цивилёв.

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"Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) внести в абзац первый пункта 1 распоряжения губернатора Кемеровской области — Кузбасса от 15 июня 2021 года «О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» изменение, дополнив словами, « с 12.08.2021 по 25.08.2021», — говорится в документе.

Таким образом, до 25 августа 2021 года на территории области запрещены массовые мероприятия в закрытых помещениях численностью более 50 человек, работа общепита с 02:00 до 06:00 (время местное), работа фуд-кортов в ТЦ, заполняемость кинотеатров и театров должна быть не более 50%.