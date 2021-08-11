Якутск, 11 августа, 2021, 07:35 — ИА Регнум. Всё больше жителей Якутии среднего возраста нуждаются в госпитализации из-за COVID-19. По данным министр здравоохранения Якутии Елены Борисовой, на 34% чаще стали болеть дети в возрасте до 11 лет, передаёт корреспондент ИА REGNUM 11 августа.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

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Возраст 23% заболевших — от 39 до 49 лет, 47% — от 45 до 59 лет. За неделю в районах республики заболеваемость выросла на 4,7%.

За сутки в республике выявлено 140 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 139), из них 75 — в Якутске. Всего за время пандемии заразились COVID-19 46 157 якутян, погибли от вируса 930 жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным сайта стопкоронавирус. рф, с 8 по 9 августа в республике от COVID-19 погибли четыре человека, сутками позже — ещё два.