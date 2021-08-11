Пекин, , 07:27 — REGNUM Гражданин Канады Майкл Спэйвор приговорён в Китае к 11 годам тюремного заключения за шпионаж, говорится в решении суда средней ступени города Даньдун (северо-восточная провинция Ляонин).

Правосудие настигло Цитата из к/ф «Самогонщики». реж Леонид Гайдай. 1962.СССР

Суд признал Спэйвора виновным в шпионаже в пользу иностранных спецслужб, а также незаконной передаче за рубеж информации, относящейся к гостайне. Кроме того, суд постановил конфисковать у канадца личное имущество на сумму 50 тыс. юаней и депортировать его. Сроки депортации в решении не уточняются, по сложившейся практике высылка из страны осуществляется после отбытия осужденным своего наказания.

Суд над Майклом Спэйвором ввиду политического резонанса прошёл в закрытом режиме ещё в марте 2021 года, до настоящего времени приговор не оглашался.

Напомним, гражданина Канады задержали в декабре 2018 года. Его вместе с бывшим дипломатом и соотечественником Майклом Ковригом обвинили в краже государственных секретов. Власти Канады в ответ потребовали вернуть своих граждан на родину и пригрозили Китаю санкциями.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер Канады допустил введение санкций против КНР