Петропавловск-Камчатский, 11 августа, 2021, 07:25 — ИА Регнум. На Камчатке, по данным краевой службы статистики, за шесть месяцев 2021 года цены на продовольственные товары увеличились на 4,6%, а среднемесячные зарплаты за год выросли на 7,5%, сообщает корреспондент ИА REGNUM 11 августа.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

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Непродовольственные товары подорожали на 3,3%, а за услуги жители края стали платить больше на 1,4%.

Среднемесячная заработная плата за январь-май 2021 года составила 87 902 рубля и выросла за год на 7,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, максимальное зарплатное неравенство на Дальнем Востоке зафиксировано на Сахалине. Самые высокие зарплаты в островном регионе составляют 266,2 тыс. рублей, а самые низкие — 25,5 тыс. рублей.