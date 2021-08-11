Челябинск, 11 августа, 2021, 07:23 — ИА Регнум. Рост смертности от COVID-19 в Челябинской области закономерен. Об этом заявила журналистам первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как пишет Накануне.Ru, чиновница пояснила, что вначале идёт рост заболеваемости. Соответствующее же увеличение смертности обычно запаздывает на две-три недели и связано с периодом лечения и с нахождением пациентов на аппаратах ИВЛ.

«То, что мы сейчас будем фиксировать рост, эта ситуация объяснима и сопоставима с предыдущими периодами», — сказала Ирина Гехт.

По её словам, все эти процессы совершенно понятны и уже были дважды. В этот раз тяжесть заболевания сильнее.