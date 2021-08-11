Ульяновск, 11 августа, 2021, 07:16 — ИА Регнум. В Ульяновске вынесен приговор местному жителю, которого обвиняли в смерти соседа. Этому предшествовал конфликт между мужчинами из-за громкого шума. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Перед судом предстал 49-летний ульяновец. Правоохранители установили, что днём 8 апреля 2021 года он пришёл к своему соседу из-за того, что в его квартире постоянно проводились застолья, участники которых «вели себя шумно, в том числе ночью, чем мешали» другим жильцам.

«Потерпевший стал высказывать оскорбительные слова в адрес осуждённого, который нанёс ему не менее двух ударов рукой по голове, отчего тот упал с кровати и ударился головой об пол», — говорится в сообщении.

Сосед скончался от полученных травм через несколько дней.

Суд признал ульяновца виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Ему назначено пять лет лишения свободы в колонии строго режима.

В ведомстве отмечают, что при вынесении приговора суд учёл «аморальное поведение потерпевшего», что спровоцировало конфликт между мужчинами, а также «положительные характеристики» фигуранта уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харькове задержан мужчина, находившийся в международном розыске, которого в Ульяновске обвинили в организации покушения на убийство в 2013 году.

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