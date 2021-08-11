Кемерово, 11 августа, 2021, 07:15 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 11 августа, за прошедшие сутки выявлено 192 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 193 случая.

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«Новокузнецк — 36, Кемерово — 35, Междуреченск — 20, Прокопьевск — 17, Осинники — девять, Белово — восемь, Мыски — восемь, Ленинск-Кузнецкий — семь, Калтан — шесть, Беловский МР — шесть, Анжеро-Судженск — пять, Юрга — пять, Мариинский МР — четыре, Таштагольский МР — четыре, Юргинский МО — четыре, Тайга — три, Гурьевский МО — три, Киселевск — два, Полысаево — два, Прокопьевский МО — два, Яшкинский МО — два, Краснобродский — один, Кемеровский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Тисульский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 192 пациента выздоровели, шесть человек скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 48 240 случаев заражения коронавирусом, 45 312 человек выздоровели, 1035 пациентов скончались.