Челябинск, , 07:14 — REGNUM Министерство общественной безопасности Челябинской области возглавила Светлана Костина. Такое постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

Челябинская область

Евгений Катышев

К работе она приступит 23 августа. О новом руководителе известно, что она родилась в Челябинской области, а с ноября 2016 года работала в этом министерстве. С весны 2020 года она же была исполняющей обязанности министра.

Ранее министерство возглавлял Евгений Савченко. А после его отставки руководство перешло к вице-губернатору Олегу Климову, однако в апреле 2020 года он покинул госслужбу.