Новосибирск, 11 августа, 2021, 07:09 — ИА Регнум. В Новосибирской области в июле 2021 года стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчёте на месяц составила 5195 рублей. По сравнению с июнем она снизилась на 3,3%, а с начала года увеличилась на 15,6%. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Http://hartiya.com/ Продуктовый набор

«Среди регионов Сибирского федерального округа самая высокая стоимость минимального набора продуктов питания по итогам прошедшего месяца сложилась в Красноярском крае (5910,71 рубля), самая низкая — в Омской области (4548,33 рубля)», — отмечает региональный орган статистики.

Уточняется, что в структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия — 25,4%, на долю плодов и овощей приходится 23%, молочных продуктов — 19,1%, мяса и мясопродуктов — 16%, жиров — 5,1%, рыбы — 4%, чая, соли и специй — 3,2%, яиц — 2,1%, сахара и кондитерских изделий — 2,1%.